Миллиардер Аркадий Ротенберг, как утверждает британский сайт ВВС, мог использовать банк Barclays для ухода от санкций. Также он мог пользоваться этой кредитной организаций для отмывания денег, пишет издание со ссылкой на документы подразделения по борьбе с финансовыми преступлениями в составе министерства финансов США, которые попали к журналистам. Как следует из этих документов, передает ВВС, с 2012 по 2016 год компания, связанная с ближайшим другом президента Владимира Путина, провела транзакций на 60 миллионов фунтов стерлингов. Многие из этих транзакций произошли уже после того, как в отношении Аркадия Ротенберга и его брата Бориса были введены санкции. На эти деньги, в частности, были приобретены произведений искусства. Позже банк закрыл этот счет. Ротенберги не стали комментировать ВВС эту публикацию.