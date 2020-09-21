Неизвестный, вооруженный ножом, напал на прохожих возле детского сада в китайском городе Гуанчжоу. По данным Центрального телевидения страны, семь человек пострадали, в том числе пятеро детей. Все пострадавшие были доставлены в медицинские учреждения. Нападавший был задержан полицией. Других подробностей власти пока не сообщают.
2020-09-21T06:31:35+03:00
2020-09-21T06:31:35+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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06:31, 21 сентября 2020
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