Торжественное мероприятие по случаю 75-летней годовщины пройдет сегодня в ООН

Оно также приурочено к началу сессии Генеральной Ассамблеи. В отличие от предыдущих лет, в этот раз из-за пандемии коронавируса это будет генеральная не-ассамблея.

В 20-х числах сентября город Нью-Йорк, где расположена штаб-квартира ООН, перекрывают автомобильные пробки — мировые лидеры и их делегации, а также орды консультантов и представителей неправительственных организаций наводняют город перед Генеральной Ассамблеей ООН. В этом году ассамблея должна была стать особенной — в честь 75-летней годовщины основания организации объединенных наций в 1945 году. Но карантинные меры, введенные в США из-за пандемии коронавируса, сделали мероприятие особенным по-другому: как генеральную не-ассамблею ООН. Мировые лидеры в этом году не едут в Нью-Йорк. Вместо этого они будут выступят с предварительно записанными видеообращениями на генеральных дебатах, которые стартуют 22 сентября. До недавнего времени считалось, что президент США Дональд Трамп может стать исключением и приехать в Нью-Йорк, чтобы выступить лично. Но на прошлой неделе глава его администрации подтвердил, что американского президента в ООН не будет. Сегодня на торжественной части выступит Генсек ООН — Антонио Гуттереш будет лично присутствовать в штаб-квартире на небольшой официальной церемонии.

Уже завтра на Генассамблее ООН выступит президент России Владимир Путин, который также заранее записал свое видеообращение и передал организаторам мероприятия.