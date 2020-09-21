Министры иностранных дел ЕС планируют встретиться сегодня с Светланой Тихановской

Также планируется обсуждение возможных санкций против официального Минска из-за насилия в отношении участников протестов. Сама Тихановская сказала ранее в интервью телеканалу РБК, что Белоруссия и Россия – дружественные страны, и российское руководство с большой вероятностью осознает серьезность ситуации в республике.

Тихановская добавила, что Координационный совет Белоруссии всегда открыт к диалогу, в том числе, с Россией. В Минске между тем считают предстоящую встречу вмешательством в дела государства.