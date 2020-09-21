«Важные истории»: Фамилии ряда российских бизнесменов и чиновников оказались в списках подозрительных транзакций

Фамилии ряда российских бизнесменов и чиновников, как пишет интернет-издание «Важные истории», оказались в списках подозрительных транзакций. Расследование основано на документах подразделения Министерства финансов США по борьбе с финансовыми преступлениями. Материалы оказались ранее в распоряжении Международного консорциума журналистов-расследователей и американского сетевого издания BuzzFeed News. В публикации, в частности, утверждается, что друг Владимира Путина музыкант Сергей Ролдугин получил 830 тысяч долларов от фирмы, связанной с предпринимателем Алексеем Мордашовым. Никто из них публикацию пока не комментировал.

Несколько лет назад Ролдугин фигурировал в расследовании «Новой газеты» и консорциума журналистов-расследователей как человек, который владел офшорными компаниями с оборотом в несколько миллиардов долларов. Эти компании, как говорилось в публикации, совершали странные сделки на миллионы долларов. Сам Владимир Путин тогда, комментируя расследование, говорил, что сведения об офшорах вполне достоверные.

Сам Сергей Ролдугин сказал в одном из интервью, что был связан с этим бизнесом еще до перестройки.