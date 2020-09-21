Минздрав, по данным Счетной палаты, не сумело добиться выполнения трех из четырех целей Государственной программы

Ведомству удалось добиться лишь снижения младенческой смертности, говорится в заключении аудиторов, с которым ознакомилось агентство ТАСС. В самом ведомстве дали понять агентству «Интерфакс», что не достигли целевых показателей по уровню смертности от опухолей и болезней системы кровообращения из-за плохой информированности населения. Также к этому имеет отношение и разный уровень материально-технического оснащения и развития кардиологической службы в регионах.
2020-09-21T05:04:00+03:00
2020-09-21T04:43:37+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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05:04, 21 сентября 2020
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