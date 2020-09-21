Минздрав, по данным Счетной палаты, не сумело добиться выполнения трех из четырех целей Государственной программы

Ведомству удалось добиться лишь снижения младенческой смертности, говорится в заключении аудиторов, с которым ознакомилось агентство ТАСС. В самом ведомстве дали понять агентству «Интерфакс», что не достигли целевых показателей по уровню смертности от опухолей и болезней системы кровообращения из-за плохой информированности населения. Также к этому имеет отношение и разный уровень материально-технического оснащения и развития кардиологической службы в регионах.