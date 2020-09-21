Соединенные штаты, по словам американского дипломата, готовы обсуждать с Россией тему противоракетной обороны

Однако, как сказал газете «КоммерсантЪ» спецпосланник президента США Маршалл Биллингсли, Москва не выдвигала предложений. Он добавил, что Вашингтон считает не очень удачной идеей со стороны России установку ядерных боезарядов на противоракеты. Ранее Биллингсли говорил о планах Белого дома изучить возможность развертывания ракет средней и меньшей дальности наземного базирования в ряде азиатских стран, в том числе в Японии.