Евросоюз собирается ужесточить контроль за крупными цифровыми компаниями

Комиссар по внутреннему рынку Тьерри Бретон сказал британской газете Financial Times, что новые правила планируют разработать до конца года. По его словам, необходимо пресекать доминирование крупных игроков на рынке в случае угрозы интересам пользователей или более мелких конкурентов. Ранее европейские органы проводили расследование в отношении ряда корпораций. Некоторые из них подвергались штрафам.