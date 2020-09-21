Президент США Дональд Трамп одобрил условия сделки, которая позволит работать в стране китайскому приложению TikTok

Владелец сервиса, компания ByteDance создаст совместное предприятие с американскими корпорациями Oracle и Walmart. Глава новой фирмы и большинство членов совета директоров, включая директора по безопасности, будут американцами. Данные пользователей должны храниться на серверах Oracle. Ранее Белый дом требовал от владельца интернет-сервиса продать его американский сегмент, угрожая запретить работу популярного ресурса в стране. Американская администрация опасается, что данные примерно 100 миллионов пользователей TikTok в США будут доступны государственным органам КНР.
2020-09-21T05:04:00+03:00
2020-09-21T04:41:33+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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05:04, 21 сентября 2020
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