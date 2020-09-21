Россия и Белоруссия могут активизировать работу по интеграции

Государственный секретарь Союзного государства Григорий Рапота сказал в интервью телеканалу «Беларусь 1», что речь идет о реализации нескольких дорожных карт. Но решение еще не принято. В этом месяце предстоит заседание группы высокого уровня Совета Министров Союзного государства. Рапота рассчитывает, что мероприятие даст дополнительный импульс. Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко говорил, что Минск готов подписать программу интеграции, но при условии договоренностей по ряду вопросов, передает агентство «Интерфакс». В том числе о поставке энергоносителей и снятии барьеров для белорусских товаров.