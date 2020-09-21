В Ирландии начинают работать пабы

Почти полгода они были закрыты из-за карантина. Разрешение касается всей территории страны, кроме Дублина. Как передает местный телеканала RTE, еще в субботу жителям города рекомендовано воздержаться от поездок за пределы графства Дублин, а другим ирландцам — посещать столицу. С начала пандемии в стране было зарегистрировано почти 33 тысячи случаев коронавируса, скончались чуть менее 1800 пациентов.