В Ирландии начинают работать пабы

Почти полгода они были закрыты из-за карантина. Разрешение касается всей территории страны, кроме Дублина. Как передает местный телеканала RTE, еще в субботу жителям города рекомендовано воздержаться от поездок за пределы графства Дублин, а другим ирландцам — посещать столицу. С начала пандемии в стране было зарегистрировано почти 33 тысячи случаев коронавируса, скончались чуть менее 1800 пациентов.
2020-09-21T04:08:56+03:00
2020-09-21T04:08:56+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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04:08, 21 сентября 2020
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