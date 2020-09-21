В Китае, как передает агентство «Синьхуа», на упаковке замороженного кальмара из России обнаружили коронавирус

Положительными были оба теста. Власти попросили всех жителей, кто мог купить эту продукцию, пройти тестирование на коронавирус. Впервые вспышку инфекции зафиксировали в конце прошлого года в китайском городе Ухань. Местные эксперты ожидают в ноябре вторую волну коронавируса.
2020-09-21T04:08:32+03:00
2020-09-21T04:08:32+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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04:08, 21 сентября 2020
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