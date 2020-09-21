США не собираются выводить ядерное оружие из Европы

Спецпосланник американского президента Маршалл Биллингсли сказал газете «КоммерсантЪ», что Вашингтон в то же время готов обсуждать с Москвой любые предложенные темы. Он добавил, что Соединенные штаты не требуют от России вывести все свое ядерное оружие из Калининградской области. В августе в Вене прошел очередной раунд консультаций России и США по стратегической стабильности и контролю над вооружениями.
2020-09-21T04:08:04+03:00
2020-09-21T04:08:04+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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04:08, 21 сентября 2020
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