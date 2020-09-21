«Важные истории»: «Рособоронэкспорт» платил сотни тысяч долларов человеку из окружения экс-президента Индонезии.

Вывод об этом журналисты сделали на основе документов отдела по борьбе с финансовыми преступлениями американского минфина. Эти материалы оказались в распоряжении Международного консорциума журналистов-расследователей и американского сетевого издания BuzzFeed News. В документах содержится информация о подозрительных банковских транзакциях по всему миру. Так, «Важные истории» утверждают, что выплаты производились, когда Индонезия решила активнее покупать российские истребители Су и другую военную технику. Деньги индонезийскому агенту поступали через банк, совладельцем которого является супруга гендиректора госкорпорации «Ростех» Сергея Чемезова, пишет издание. В «Ростехе» и «Рособоронэкспорте» публикацию пока не комментировали.