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04:05, 21 сентября 2020

Запрет на агитацию в преддверии выборов в Госдуму в следующем году собираются перенести с субботы на четверг

Как рассказал газете «КоммерсантЪ» источник, близкий к администрации президента, решение об изменении т.н. «дня тишины» фактически принято. Это, по сути, означает, что на думских выборах голосование будет проходить три дня, отмечает издание. Против этого выступают парламентская оппозиция и Общественная палата Москвы. Последнее слово по закону остается за Центризбиркомом, который пока считает обсуждение такого вопроса преждевременным. По мнению экспертов, трехдневное голосование выгодно власти, но ее должна больше интересовать угроза легитимности выборов, нежели расширение возможностей для мобилизации административно зависимого электората.



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