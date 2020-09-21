Главный санитарный врач Великобритании считает, что пандемия коронавируса в стране достигла критической точки

Об этом, как передает агентство Reuters, Крис Уитти планирует официально объявить уже сегодня. По его мнению, наблюдаются признаки того, что Соединенное королевство движется в неверном направлении. Сейчас власти, по словам Уитти, смотрят на статистику, чтобы понять, как взять под контроль распространение вируса в преддверии очень сложной зимы. Местное агентства PA передает, что премьер-министр Борис Джонсон может во вторник выступить с предупреждением соотечественникам, что повторного карантина не избежать, если люди не будут соблюдать правила предосторожности.