В столице Ирана, по мнению главы местного штаба по борьбе с коронавирусом, началась третья волна заражений

Наблюдается рост статистических показателей. Теперь чиновники, которые отвечают за борьбу с инфекцией просят министерство здравоохранения страны вернуть ограничения. В особенности дистанционный формат работы, передает агентство ИСНА. Последние дни в Иране наблюдается новый рост количества случаев инфицирования коронавирусом. Относительное падение показателей было зафиксировано в конце августа. Официально о начале второй волны коронавируса здесь объявляли еще в июле.