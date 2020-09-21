В столице Ирана, по мнению главы местного штаба по борьбе с коронавирусом, началась третья волна заражений

Наблюдается рост статистических показателей. Теперь чиновники, которые отвечают за борьбу с инфекцией просят министерство здравоохранения страны вернуть ограничения. В особенности дистанционный формат работы, передает агентство ИСНА. Последние дни в Иране наблюдается новый рост количества случаев инфицирования коронавирусом. Относительное падение показателей было зафиксировано в конце августа. Официально о начале второй волны коронавируса здесь объявляли еще в июле.
2020-09-21T03:07:50+03:00
2020-09-21T03:07:50+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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03:07, 21 сентября 2020
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