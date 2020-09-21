Россия планирует частично возобновить сегодня авиасообщение с Белоруссией, Казахстаном и Киргизией

Оно было прервано весной из-за пандемии коронавируса. Пока ни один из российских перевозчиков официально не заявлял о старте полетов, передает агентство ТАСС. Однако авиакомпания «Аэрофлот» открыла продажу билетов на рейсы из Москвы в Бишкек с 23 сентября, Минск — с 26 сентября, Нур-Султан — с 27 сентября. Еще в августе российские власти постепенно начали возобновление регулярных международных рейсов.
2020-09-21T03:07:22+03:00
2020-09-21T03:07:22+03:00
https://echo.msk.ru/news/2712321-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
03:07, 21 сентября 2020
Загрузка комментариев...