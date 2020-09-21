Суд в Минске должен рассмотреть сегодня жалобу на арест одного из лидеров оппозиции Марии Колесниковой

Ее обвиняют в призывах к захвату власти, она вины не признает. Член президиума Координационного совета белоруской оппозиции ранее подала заявление в МВД республики в связи с похищением и угрозами. По словам очевидцев, 7 сентября неизвестные в масках насильно увезли Марию Колесникову на микроавтобусе. На следующий день государственное агентство БелТА утверждало, что ее задержали при попытке перейти границу. Соратники лидера оппозиции отвечали, что Колесникову пытались вынудить покинуть Белоруссию, но она порвала свой паспорт.