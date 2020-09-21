Подозреваемый в отправке яда президенту США Дональду Трампу задержан на американо-канадской границе

Об этом телеканалу NBC рассказал источник в силовых структурах. На днях вашингтонское подразделение ФБР подтвердило, что его сотрудники перехватили письмо, которое содержало ядовитое вещество рицин. Оно было отправлено из Канады на имя главы Белого дома.