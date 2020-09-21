Подозреваемый в отправке яда президенту США Дональду Трампу задержан на американо-канадской границе

Об этом телеканалу NBC рассказал источник в силовых структурах. На днях вашингтонское подразделение ФБР подтвердило, что его сотрудники перехватили письмо, которое содержало ядовитое вещество рицин. Оно было отправлено из Канады на имя главы Белого дома.
2020-09-21T03:06:18+03:00
2020-09-21T03:06:18+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
03:06, 21 сентября 2020
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