«Важные истории»: российские бизнесмены и чиновники попали в список подозрительных транзакций минфина США

Об этом стало известно из проекта Международного консорциума журналистов-расследователей и американского сетевого издания BuzzFeed News. Они и еще ряд изданий изучили документы подразделения минфина США по борьбе с финансовыми преступлениями. Как отмечают «Важные истории», среди участников сомнительных транзакций есть люди, близкие к Владимиру Путину, крупные российские бизнесмены, экс-чиновники и фигуранты дел о хищении государственных средств. В частности, как утверждает издание, компания бизнесмена Алишера Усманова перевела в конце нулевых советнику Владимира Путина Валентину Юмашеву $6 млн. Ни Юмашев, ни Усманов эту информацию не комментировали.