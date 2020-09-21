Археологи обнаружили 27 нетронутых саркофагов неподалеку от Каира

Они находились в одной из древнеегипетских гробниц. Возраст находок превышает 2500 лет, передает британский сайт ВВС. Ученые называют это открытие крупнейшим в египтологии. Местность, где найдены саркофаги, по данным специалистов, 3000 лет назад активно использовалась для захоронений, она внесена в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
2020-09-21T02:13:22+03:00
2020-09-21T02:13:22+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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02:13, 21 сентября 2020
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