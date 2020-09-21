Московская полиция задержала около 10 человек на акции протеста у белорусского посольства

Накануне там собрались люди поддержать протестующих в Белоруссии. Некоторых задержанных полицейские отпустили после проверки документов. В частности, на несколько минут была задержана белорусская певица Анжелика Агурбаш, пишет сайт «ОВД-Инфо». Протестующие регулярно собираются у посольства с начала выступлений в Белоруссии полтора месяца назад.