Матч Континентальной хоккейной лиги между рижским «Динамо» и нижегородским «Торпедо» отменен из-за коронавируса

В составе рижской команды выявлено несколько случаев заражения. Также коронавирус выявили у четырех представителей нижегородского клуба. Встреча должна была пройти во вторник. Кроме того, с понедельника на вторник перенесли игру между китайским «Куньлунем» и ярославским «Локомотивом». Ранее у нескольких представителей «железнодорожников» появились симптомы ОРВИ, передает агентство ТАСС. Команда вернулась в Ярославль, где прошла дополнительное тестирование.