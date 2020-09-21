Матч Континентальной хоккейной лиги между рижским «Динамо» и нижегородским «Торпедо» отменен из-за коронавируса

В составе рижской команды выявлено несколько случаев заражения. Также коронавирус выявили у четырех представителей нижегородского клуба. Встреча должна была пройти во вторник. Кроме того, с понедельника на вторник перенесли игру между китайским «Куньлунем» и ярославским «Локомотивом». Ранее у нескольких представителей «железнодорожников» появились симптомы ОРВИ, передает агентство ТАСС. Команда вернулась в Ярославль, где прошла дополнительное тестирование.
2020-09-21T02:10:43+03:00
2020-09-21T02:10:43+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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02:10, 21 сентября 2020
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