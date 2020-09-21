Россия прекращает с сегодняшнего дня все вывозные рейсы

Они были организованы для возвращения из-за границы сограждан, которые не могли вылететь домой после отмены рейсов из-за коронавируса. Как пояснили ранее в оперативном штабе, потребность в вывозных рейсах отпала, поскольку постепенно возобновляется транспортное сообщение между государствами. Кроме того, в качестве альтернативы будут задействованы на коммерческой основе самолеты, которые возвращаются в Россию после выполнения грузовых, грузопассажирских и транзитных рейсов.