Россия прекращает с сегодняшнего дня все вывозные рейсы

Они были организованы для возвращения из-за границы сограждан, которые не могли вылететь домой после отмены рейсов из-за коронавируса. Как пояснили ранее в оперативном штабе, потребность в вывозных рейсах отпала, поскольку постепенно возобновляется транспортное сообщение между государствами. Кроме того, в качестве альтернативы будут задействованы на коммерческой основе самолеты, которые возвращаются в Россию после выполнения грузовых, грузопассажирских и транзитных рейсов.
2020-09-21T02:09:30+03:00
2020-09-21T02:09:30+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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02:09, 21 сентября 2020
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