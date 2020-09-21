Министры иностранных дел стран-членов ЕС обсудят сегодня ситуацию вокруг отравления Алексея Навального

В частности, они ждут информацию от главы немецкого МИДа. Ранее верховный представитель Евросоюза по иностранным делам Жозеп Боррель рассказал, что в Брюсселе обсуждают вопрос о создании режима санкций за нарушение прав человека, который хотят назвать в честь российского оппозиционного политика. Также сообщество планирует обсудить отношения с Москвой на саммите в середине октября.