Министры иностранных дел стран-членов ЕС обсудят сегодня ситуацию вокруг отравления Алексея Навального

В частности, они ждут информацию от главы немецкого МИДа. Ранее верховный представитель Евросоюза по иностранным делам Жозеп Боррель рассказал, что в Брюсселе обсуждают вопрос о создании режима санкций за нарушение прав человека, который хотят назвать в честь российского оппозиционного политика. Также сообщество планирует обсудить отношения с Москвой на саммите в середине октября.
2020-09-21T02:09:00+03:00
2020-09-21T02:09:00+03:00
https://echo.msk.ru/news/2712305-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
02:09, 21 сентября 2020
Загрузка комментариев...