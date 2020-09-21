ВВС: миллиардер Аркадий Ротенберг мог использовать банк Barclays для ухода от санкций

Также он мог пользоваться этой кредитной организаций для отмывания денег, пишет издание со ссылкой на документы подразделения по борьбе с финансовыми преступлениями в составе министерства финансов США, которые попали к журналистам. Как следует из этих документов, передает ВВС, с 2012 по 2016 год компания, связанная с ближайшим другом президента Владимира Путина, провела транзакций на 60 миллионов фунтов стерлингов. Многие из этих транзакций произошли уже после того, как в отношении Аркадия Ротенберга и его брата Бориса были введены санкции. На эти деньги, в частности, были приобретены произведений искусства. Позже банк закрыл этот счет. Ротенберги не стали комментировать ВВС эту публикацию.