Военные учения «Кавказ — 2020» стартовали в России

В общей сложности в них участвуют около 80 тыс. военнослужащих. Маневры продлятся до субботы. Основные действия будут проходить на полигонах Южного военного округа, в том числе на Черном и Каспийском морях. Ранее от участия в них отказались Азербайджан и Индия. В Баку причину отказа не называли. А Нью-Дели, как писала индийская пресса, изменил планы из-за того, что маневрах участвуют Китай и Пакистан, с которыми у Индии напряженные отношения.
2020-09-21T01:08:59+03:00
2020-09-21T01:08:59+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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01:08, 21 сентября 2020
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