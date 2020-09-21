The Times: Британские военные корабли и самолеты значительно увеличили интенсивность патрулирования у границ России

Таким образом, рассказал источник издания в министерстве обороны королевства, они намерены проверить обороноспособность страны. Так, за последние четыре недели, как отмечает газета, у границ России было замечено 28 самолетов. Они пролетали в районе Черного моря и у побережья Кольского моря.

Подобная тактика применялась во времена холодной войны, и тогда ее называли «миссия с хорьками». По словам источника The Times, российские военные вынуждены поднимать свои истребители и выводить корабли в море, тем самым позволяя британским ВВС собирать разведданные.