Более 230 человек задержаны на воскресных акциях протеста в Белоруссии

Две трети из них – в Минске. Накануне сторонники оппозиции вновь вышли на марши в Минске и других городах страны. В столице демонстранты планировали пройти к резиденции президента и зданию Верховного суда в центре города. Однако на пути шествия дорогу перекрыл ОМОН. Тем не менее в течение нескольких часов участники марша обходили все заграждения по другим улицам. Силовики также не дали колоннам подойти к зданиям КГБ и МВД республики. В министерстве внутренних дел также подтвердили, что в Бресте их сотрудники применили слезоточивый газ против протестующих, а также выстрелили в воздух светошумовым патроном.