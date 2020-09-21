«Важные истории»: Фамилии ряда российских бизнесменов и чиновников оказались в списках подозрительных транзакций

Расследование основано на документах подразделения Министерства финансов США по борьбе с финансовыми преступлениями. Материалы оказались ранее в распоряжении Международного консорциума журналистов-расследователей и американского сетевого издания BuzzFeed News. В публикации утверждается, что советник российского президента Валентин Юмашев получил 6 млн долларов от компании миллиардера Алишера Усманова. А друг Владимира Путина музыкант Сергей Ролдугин получил 830 тысяч долларов от фирмы, связанной с предпринимателем Алексеем Мордашовым. Никто из них публикацию пока не комментировал. В расследовании также фигурируют брат губернатора Московской области Андрея Воробьева Максим, бывший вице-мэр Москвы Иосиф Орджоникидзе, близкие президенту миллиардеры Аркадий и Борис Ротенберги