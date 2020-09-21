В Лос-Анжелесе сегодня состоится 72-я церемония вручения телевизионной премии «Эмми»

Награды получат актеры и авторы телепроектов и сериалов, выходивших в прайм-тайм американского телевидения с начала лета прошлого и до конца весны текущего года.

«Эмми» называют главной телевизионной премией США, своего рода выставкой достижений, которая отражает состояние индустрии в целом. На сей раз ее ведущим выступит комедийный актер, сценарист и ведущий Джимми Киммел. Церемония пройдет в калифорнийском Microsoft Theater в формате онлайн и без дресс-кода. Всех потенциальных победителей организаторы просили заранее записать на видео благодарственную речь. К некоторым лауреатам ведущие придут домой в защитных костюмах в виде смокингов. Об этом сообщает Variety со ссылкой на заявление телеканала ABC, который будет транслировать мероприятие. Несмотря на пандемию, которая внесла коррективы в кинопроизводство, номинантов достаточно – большинство фильмов, мини-сериалов были сняты еще до того, как стали вводиться антикоронавирусные ограничения. Рекордное количество номинаций на сей раз собрал сериал «Хранители». Этот проект HBO отмечен 26 раз. В соревновании за «Эмми» впервые участвуют проекты Disney+ «Мандалорец» и Apple TV+ «Утреннее шоу». За право получить премию в категории «Лучший драматический сериал» сойдутся фильмы «Лучше звоните Солу», «Корона», «Рассказ служанки», «Убивая Еву», «Наследники» и «Очень странные дела». Среди исполнительниц женских ролей в числе претендентов на победу — Дженнифер Энистон с «Утренним шоу», Хелена Бонем Картер с «Короной», Лора Дерн и Мэрил Стрип с работами в сериале «Большая маленькая ложь». У исполнителей мужских ролей в числе претендентов Майкл Дуглас с ролью в сериале «Метод Комински», Джереми Стронг с «Наследниками» и другие.

Лидером среди компаний-производителей стал Netflix, его проекты упомянуты в 160 категориях.