В большинстве российских регионов сегодня, как ожидается, в аптечную продажу поступит первый препарат от коронавируса. Впрочем, эффективность этого лекарства доказать пока не удалось.

Аптеки должны начать продажу Арепливира, его разработали на основе фавипиравира. Препарата, который применяют последние несколько лет в Японии, правда, для лечения тяжелой формы гриппа. В российском министерстве здравоохранения полагают, что лекарство поможет людям минимизировать риски осложнений при заражении коронавирусом. Лечиться можно будет дома. Стоить он будет около 12-ти тысяч рублей. Производитель препарата компания Промомед подтвердила агентству РИА «Новости», что их разработка сегодня появится в продаже в аптеках десятков российских регионов. До этого сообщалось, что аптеки скоро начнут продавать еще один препарат коронавир. Тоже аналог фавипиравира. Его как пишет газета Коммерсант в Японии ранее испытали на почти 90-та пациентах и не нашли убедительных доказательств пользы лекарства при борьбе с коронавирусом. Вдобавок ко всему люди, на которых его тестировали, жаловались на побочные явления — тошноту, рвоту, головные боли. Кроме того медики пришли к выводу, что эти препараты вызывают уродство у детей в случае, если их перед зачатием принимали родители.

Российский минздрав ранее разрешил использовать в амбулаторных условиях ещё один препарат на основе фавипиравира — Авифавир. До этого его, как и остальные два, можно было использовать только в стационаре.