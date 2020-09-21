Светлана Тихановская выступит на встрече глав внешнеполитических ведомств стран ЕС

Бывший кандидат на пост президента Белоруссии Светлана Тихановская выступит на встрече глав внешнеполитических ведомств стран Европейского союза.

Сам факт приглашения крайне не понравился российским властям. Официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова назвала этот визит нарушением устава ООН и вмешательством во внутренние дела Белоруссии. Если судить по официальным сообщениям, Тихановская примет участие в дискуссии по ситуации в республике, которая пройдет до начала встречи министров. На ней главы ведомств обсудят меры возможной помощи ЕС и перспективы запуска диалога между официальными властями и оппозицией. Решение о введении персональных санкций против представителей белорусской власти было принято на экстренной встрече министров иностранных дел 14 августа, однако сегодня, спустя месяц в Евросоюзе еще не смогли определиться, кого именно нужно включить в этот список.

В Белоруссии уже заявили, что существует пакет ответных мер, как против представителей структур Евросоюза, так и против отдельных стран.