По данным Белорусского правозащитного центра «Весна», на протестных акциях в Белоруссии было задержано 236 человек

По данным Белорусского правозащитного центра «Весна», на протестных акциях в Белоруссии накануне было задержано 236 человек. В том числе, в Минске — 167 человек. Среди задержанных в Минске оказались гражданин России, а также доверенное лицо экс-кандидата в президенты и одного из лидеров белорусской оппозиции Светланы Тихановской.
2020-09-21T00:02:22+03:00
2020-09-21T00:02:22+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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00:02, 21 сентября 2020
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