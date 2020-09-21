По данным Белорусского правозащитного центра «Весна», на протестных акциях в Белоруссии было задержано 236 человек

По данным Белорусского правозащитного центра «Весна», на протестных акциях в Белоруссии накануне было задержано 236 человек. В том числе, в Минске — 167 человек. Среди задержанных в Минске оказались гражданин России, а также доверенное лицо экс-кандидата в президенты и одного из лидеров белорусской оппозиции Светланы Тихановской.