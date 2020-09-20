«Аэрофлот» открыл продажу билетов на рейсы из Москвы в Бишкек, Минск, Нур-Султан и Сеул. Это следует из данных системы бронирования на сайте авиакомпании. Сегодня правительство России сообщило о снятии ограничений на перемещение граждан между нашей страной и Киргизией, Казахстаном, Белоруссией и Республикой Корея.
2020-09-20T23:11:03+03:00
2020-09-20T23:11:03+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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23:11, 20 сентября 2020
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