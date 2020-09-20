Тема налогового маневра, проводимого в нефтяной сфере России, может быть вынесена на площадку Союзного государства. Об этом в эфире телеканала «Беларусь-1» сообщил Госсекретарь Союзного государства Белоруссии и России Григорий Рапота. Налоговый маневр, предусматривающий постепенное обнуление экспортной пошлины на нефть и повышение ставки налога на ее добычу, — один из самых чувствительных вопросов в отношениях россии и Белоруссии. Негативный эффект для Белоруссии из-за маневра возникал из-за увеличения цены на нефть России и снижения экспортных пошлин на нефтепродукты. Ранее Минск оценивал свои потери от реализации маневра до 2024 года в сумму до 11 миллиардов долларов.