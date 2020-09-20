«Важные истории»: Близкие к Путину люди совершали «сомнительные транзакции» и попали в секретные файлы Минфина США

Близкие к Владимиру Путину люди могли совершать «сомнительные транзакции» и попали в секретные документы Минфина США. Об этом сообщает интернет-издание «Важные истории», получившее доступ к этим файлам. В частности, расследователи утверждают, что известный по т.н. «панамсому досье» друг Путина, дирижер и миллиардер Сергей Ролдугин владеет несколькими офшорными компаниями, куда поступали миллиарды долларов от российских госбанков и крупнейших бизнесменов страны. В частности, связанная с Ролдугиным компания получила 830 тысяч долларов от кипрской фирмы, аффилированной с «Севергрупп» Алексея Мордашова. Как пишет издание, компания бизнесмена Алишера Усманова перевела советнику Путина Валентину Юмашеву 6 миллионов долларов. Какие именно услуги оказывал Юмашев Усманову, не известно.

Впрочем, «Важные истории» отмечают, что Юмашев является советником президента на общественных началах и на него закон о госслужбе не распространяется. Из документов подразделения по борьбе с финансовыми преступлениями в составе американского Минфина также следует, что один из ближайших друзей Путина Аркадий Ротенберг, предположительно, мог использовать банк Barclays в Лондоне для отмывания денег и ухода от санкций за счет скупки произведения искусства.