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22:05, 20 сентября 2020

Трамп одобрил сделку, по которой Oracle и Walmart станут владельцами пакета акций TikTok

Президент США Дональд Трамп одобрил сделку, по которой американские компании Oracle и Walmart станут владельцами пакета акций китайского видеоприложения TikTok. Как ожидается, после этого соглашения сервис сможет продолжить работу на территории Соединенных Штатов. Сейчас обсуждается сумма сделки.

По словам главы Белого дома, он «благословил» сделку. Oracle будет хранить данные американских пользователей TikTok в своем облаке «в соответствии с требованиями национальной безопасности США», уточняет Reuters. Агентство добавляет, что сделка структурирована как партнерство, а не как «изъятие TikTok у китайской ByteDance». Как отмечает The Washington Post, это «большой шаг назад» от полной продажи TikTok, на чем изначально настаивал Трамп. Соглашение предполагает создание компании TikTok Global с штаб-квартирой в США, возможно, в Техасе). По словам источника Reuters, 80% в TikTok Global будет принадлежать китайцам, ByteDance останется мажоритарным акционером. По информации агентства Bloomberg китайский собственник сервиса рассчитывает получить от Oracle и Walmart сумму в 12 миллиардов долларов. Общую стоимость популярного приложения на данный момент оценивают в 60 миллиардов.

На данный момент Минторг США отложил на неделю вступление в силу запрета на скачивание приложения в Америке. Если требования американских властей будут удовлетворены, запрет могут снять.



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