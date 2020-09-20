Работу по некоторым интеграционным «дорожным картам» Белоруссии и России предложено активизировать. Об этом в интервью телеканалу «Беларусь 1» , заявил госсекретарь Союзного государства Григорий Рапота. По его словам, импульс этой работе может придать заседание Группы высокого уровня, которое пройдет в сентябре. Ранее в интервью РИА Рапота говорил, что такая встреча планируется на уровне вице-премьеров. Госсекретарь Союзного государства также рассказал, что профильные министерства Белоруссии и России намерены решить вопрос с введением союзного роуминга.

до конца 2020 года.

Взаимоуважение России и Белоруссии гарантирует их невмешательство в дела друг друга. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Выделенные Россией деньги должен отдавать сам Александр Лукашенко, этот кредит можно рассматривать как финансирование разгонов протестующих белорусов. Такое мнение в интервью РБК высказала экс-кандидат в президенты республики Светлана Тихановская. Она также назвала Владимира Путина мудрым руководителем и выразила уверенность, что российский президент здраво оценивает происходящее в Белоруссии.