Минспорт проверит деятельность центра спортивной подготовки после дисквалификации фигуристки Марии Сотсковой

Министерство спорта проверит деятельность центра спортивной подготовки после инцидента с дисквалифицированной фигуристкой Марией Сотсковой.

Сотскова была дисквалифицирована РУСАДА на 10 лет за фальсификацию документов. Ее не оказалось в заявленном месте, где ее могли проверить инспекторы агентства. Это нарушение она пыталась скрыть, предоставив медицинскую справку, оказавшуюся фальшивой. Этот случай напоминал инцидент с прыгуном в высоту Данилой Лысенко, который повлек наказание со стороны международной федерации легкой атлетики. Сотскова находилась на ставке в центре спортивной подготовки. После того как стало известно о дисквалификации, она объявила о том, что заканчивает спортивную карьеру: к моменту выхода из дисквалификации ей должно исполниться 30 лет.

Мария Сотскова – призер финала Гран-При , членом сборной России.