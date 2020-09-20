Владимир Васильев, новый адвокат Михаила Ефремова, попросит для него условный срок из-за признания вины

Владимир Васильев, новый адвокат осужденного актера Михаила Ефремова, попросит для него условный срок из-за признания вины. В интервью ТАСС он сказал, что закон это позволяет По его словам, признание вины относится к числу смягчающих обстоятельств. Кроме того, Васильев рассматривает возможность выплаты дополнительной компенсации родственникам погибшего для достижения примирения сторон. Суд признал Михаила Ефремова виновным по делу о смертельном ДТП в центре Москвы в июне. В колонии актеру придется провести почти 8 лет.
2020-09-20T21:03:33+03:00
2020-09-20T21:03:33+03:00
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21:03, 20 сентября 2020
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