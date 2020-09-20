Владимир Васильев, новый адвокат Михаила Ефремова, попросит для него условный срок из-за признания вины

Владимир Васильев, новый адвокат осужденного актера Михаила Ефремова, попросит для него условный срок из-за признания вины. В интервью ТАСС он сказал, что закон это позволяет По его словам, признание вины относится к числу смягчающих обстоятельств. Кроме того, Васильев рассматривает возможность выплаты дополнительной компенсации родственникам погибшего для достижения примирения сторон. Суд признал Михаила Ефремова виновным по делу о смертельном ДТП в центре Москвы в июне. В колонии актеру придется провести почти 8 лет.