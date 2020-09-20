Несущие конструкции пятиэтажного жилого дома в Тюмени, где произошел взрыв газа, не повреждены. Об этом ТАСС в воскресенье сообщили в МЧС. Из дома эвакуировано 85 человек. В результате взрыва произошло разрушение балконов и остекления на втором этаже. В оперативном штабе сообщили, что при взрыве газа два человека пострадали, один из них госпитализирован.