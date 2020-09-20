На протестных акциях в Белоруссии сегодня, по данным правозащитного центра «Весна», были задержаны 142 человека. Часть из них к настоящему времени отпустили из отделений. По информации правозащитников, в Минске был задержан 91 демонстрант, в регионах — 51. Среди задержанных оказался также один гражданин России. Кроме того, силовики увезли в отделение доверенное лицо экс-кандидата в президенты страны Светланы Тихановской Олега Моисеева.
2020-09-20T22:04:00+03:00
2020-09-20T22:04:12+03:00
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22:04, 20 сентября 2020
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