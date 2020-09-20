У жителей России появится возможность наблюдать за пролетом МКС на ночном небе с 20 сентября. Как говорится в сообщении Роскосмоса, МКС будет видна в виде яркой звезды, которая пролетает с юго-запада на юго-восток в течение нескольких минут. Ее величина будет сопоставима по размерам с Венерой. Согласно графику, представленному госкорпорацией, станцию можно будет наблюдать ежедневно с 20 сентября по 10 октября.