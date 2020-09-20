Заседающий в Триполи Высший госсовет Ливии заявил о готовности провести референдум по проекту конституции и пересмотреть полномочия исполнительной власти. В Ливии продолжается противостояние между Правительством нацсогласия, которое контролирует Триполи и территории на западе страны, и Ливийской национальной армией под командованием маршала Халифы Хафтара, которая сотрудничает с заседающим на востоке парламентом. ПНС поддерживают Турция и Катар, а ЛНА — Египет и ОАЭ.
2020-09-20T20:35:52+03:00
2020-09-20T20:35:52+03:00
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20:35, 20 сентября 2020
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