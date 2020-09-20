На московском марафоне сегодня задержали 8 человек, которые вышли на дистанцию с бело-красно-белыми флагами

На московском марафоне сегодня задержали восемь человек, которые вышли на дистанцию с бело-красно-белыми флагами, ставшими символом протестов в Белоруссии. Как передает ОВД-Инфо со ссылкой на одну из задержанных, еще несколько человек пришли болеть за своих знакомых, белорусских спортсменов, участвующих в марафоне. Сотрудники полиции обвинили их в проведении несогласованного митинга.