На московском марафоне сегодня задержали 8 человек, которые вышли на дистанцию с бело-красно-белыми флагами

На московском марафоне сегодня задержали восемь человек, которые вышли на дистанцию с бело-красно-белыми флагами, ставшими символом протестов в Белоруссии. Как передает ОВД-Инфо со ссылкой на одну из задержанных, еще несколько человек пришли болеть за своих знакомых, белорусских спортсменов, участвующих в марафоне. Сотрудники полиции обвинили их в проведении несогласованного митинга.
2020-09-20T20:35:09+03:00
2020-09-20T20:35:14+03:00
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20:35, 20 сентября 2020
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