Белорусский правозащитный центр «Весна» сообщает о задержании 132 участников протестных акций по республике сегодня

Белорусский правозащитный центр Весна сообщает о задержании 132 участников сегодняшних протестных акций по всей республике. Список задержанных манифестантов, о которых известно на данный момент, опубликован на сайте организации. По данным центра, на марше оппозиции в Минске задержаны 83 человек, в том числе доверенное лицо экс-кандидата в президенты Светланы Тихановской Олег Моисеев. В регионах задержаны еще 49 человек. По сообщению «Весны», демонстрации прошли в Бобруйске, Бресте, Гомеле, Гродно, Могилеве, Мозыре и Солигорске.

Как передает ИФ, семь станций метро, закрытых в связи с акцией протеста в центре Минске, открыты. Пропускная способность мобильного интернета, сниженная на время протестов, полностью восстановлена.