Новый адвокат Михаила Ефремова будет просить при рассмотрении апелляции условного срока в связи с признанием вины

Новый адвокат Михаила Ефремова, осужденного на 8 лет за смертельное ДТП, будет просить при рассмотрении апелляции условного срока в связи с признанием вины. Как рассказал ТАСС сам Владимир Васильев, закон позволяет при определенных условиях.