Новый адвокат Михаила Ефремова будет просить при рассмотрении апелляции условного срока в связи с признанием вины

Новый адвокат Михаила Ефремова, осужденного на 8 лет за смертельное ДТП, будет просить при рассмотрении апелляции условного срока в связи с признанием вины. Как рассказал ТАСС сам Владимир Васильев, закон позволяет при определенных условиях.
2020-09-20T20:04:48+03:00
2020-09-20T20:04:48+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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20:04, 20 сентября 2020
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