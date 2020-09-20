Слушание по делу о жалобе защиты Марии Колесниковой на заключение ее под стражу состоится в понедельник в суде Минска

Слушание по делу о жалобе защиты члена президиума КС белорусской оппозиции Марии Колесниковой на заключение ее под стражу

состоится в понедельник в суде Минска. Об этом сообщила пресс-служба штаба экс-претендента в президенты Белоруссии Виктора Бабарико. Колесниковой предъявлено обвинение по статье о призывах к действиям, направленным на причинение вреда нацбезопасности

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